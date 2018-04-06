Globo: суд в Бразилии отказался аннулировать ордер на арест Лулы да Силвы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 апреля. /ТАСС/. Высокий суд (предпоследняя судебная инстанция) Бразилии не удовлетворил иск экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который добивался отмены ордера на арест. Об этом сообщил в пятницу телеканал Globo.
Суд ссылается на слова Сепулведы Пертенсе, одного из адвокатов бывшего главы государства. Сейчас юристы обсуждают другие шаги, которые могли бы предотвратить заключение политика под стражу.
В ночь на четверг Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии, который является высшей судебной инстанцией крупнейшей южноамериканской страны, разрешил поместить Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции. После этого судья Сержиу Моро выдал ордер на его арест, призвав политика добровольно сдаться полиции до 17:00 по местному времени (23:00 мск) пятницы 6 апреля. Экс-президент настаивал на своем праве оставаться на свободе до тех пор, пока не будут рассмотрены все его апелляции. В конце января Лула да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы.
Согласно законодательству Бразилии, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Однако экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре.