Globo: суд в Бразилии отказался аннулировать ордер на арест Лулы да Силвы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 апреля. /ТАСС/. Высокий суд (предпоследняя судебная инстанция) Бразилии не удовлетворил иск экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который добивался отмены ордера на арест. Об этом сообщил в пятницу телеканал Globo.

Суд ссылается на слова Сепулведы Пертенсе, одного из адвокатов бывшего главы государства. Сейчас юристы обсуждают другие шаги, которые могли бы предотвратить заключение политика под стражу.

Ранее адвокаты Лулы да Силвы обжаловали в Высоком суде Бразилии решение об аресте своего подзащитного. В этом исковом заявлении юристы утверждали, что ордер был выдан слишком быстро в нарушение необходимых юридических процедур. В частности, по мнению защиты, суд должен был дождаться завершения анализа всех апелляций в рамках второй инстанции, однако этого не было сделано.

В ночь на четверг Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии, который является высшей судебной инстанцией крупнейшей южноамериканской страны, разрешил поместить Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции. После этого судья Сержиу Моро выдал ордер на его арест, призвав политика добровольно сдаться полиции до 17:00 по местному времени (23:00 мск) пятницы 6 апреля. Экс-президент настаивал на своем праве оставаться на свободе до тех пор, пока не будут рассмотрены все его апелляции. В конце января Лула да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы.

Согласно законодательству Бразилии, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Однако экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре.