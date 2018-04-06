Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Globo: суд в Бразилии отказался аннулировать ордер на арест Лулы да Силвы

Международная панорама
6 апреля, 18:01 дата обновления: 6 апреля, 18:19 UTC+3

По мнению адвокатов бывшего главы государства, суд должен был дождаться завершения анализа всех апелляций в рамках второй инстанции, однако этого не было сделано

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 апреля. /ТАСС/. Высокий суд (предпоследняя судебная инстанция) Бразилии не удовлетворил иск экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который добивался отмены ордера на арест. Об этом сообщил в пятницу телеканал Globo.

Смотрите также

СМИ: экс-президент Бразилии Лула да Силва решил не сдаваться полиции добровольно

Лула да Силва заявил, что не покинет Бразилию и не покончит с собой при возможном аресте

Экс-президент Бразилии Лула да Силва обжаловал решение судьи о запрете на выезд из страны

Суд ссылается на слова Сепулведы Пертенсе, одного из адвокатов бывшего главы государства. Сейчас юристы обсуждают другие шаги, которые могли бы предотвратить заключение политика под стражу.

Ранее адвокаты Лулы да Силвы обжаловали в Высоком суде Бразилии решение об аресте своего подзащитного. В этом исковом заявлении юристы утверждали, что ордер был выдан слишком быстро в нарушение необходимых юридических процедур. В частности, по мнению защиты, суд должен был дождаться завершения анализа всех апелляций в рамках второй инстанции, однако этого не было сделано.

В ночь на четверг Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии, который является высшей судебной инстанцией крупнейшей южноамериканской страны, разрешил поместить Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции. После этого судья Сержиу Моро выдал ордер на его арест, призвав политика добровольно сдаться полиции до 17:00 по местному времени (23:00 мск) пятницы 6 апреля. Экс-президент настаивал на своем праве оставаться на свободе до тех пор, пока не будут рассмотрены все его апелляции. В конце января Лула да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы.

Согласно законодательству Бразилии, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Однако экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лула да Силва, Луис Инасиу
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
2
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
3
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Уайт: Макгрегор после нападения на автобус не сможет рассчитывать на помощь UFC
6
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
7
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости