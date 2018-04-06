Трамп опроверг данные о назначении главы природоохранного ведомства на место генпрокурора

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения ряда американских СМИ, которые ранее написали, что он намерен уволить министра юстиции, генерального прокурора Джеффа Сешнса и назначить на его место главу Агентства по охране окружающей среды (EPA) Скотта Прюитта. Сообщение по этому поводу глава государства опубликовал в пятницу в своем Twitter.

"Вы верите, что лживые СМИ упорно настаивают на материале о том, что я планирую заменить генпрокурора Джеффа Сешнса главой EPA Скоттом Прюиттом, который прекрасно выполняют свою работу, но находится под огнем критики? Люди верят в это? Сколько нечестных и продажных СМИ!" - написал он.

Do you believe that the Fake News Media is pushing hard on a story that I am going to replace A.G. Jeff Sessions with EPA Chief Scott Pruitt, who is doing a great job but is TOTALLY under siege? Do people really believe this stuff? So much of the media is dishonest and corrupt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 April 2018

В середине марта журнал Vanity Vair сообщил со ссылкой на двух членов правящей Республиканской партии, поддерживающих постоянный контакт с президентской администрацией, что Трамп обсуждал в Белом доме план означенной перестановки. Как отмечалось, американский лидер якобы хочет назначить главой минюста Прюитта из-за того, что ему в отличие от Сешнса не придется брать самоотвод от расследования приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в США 2016 года. Кроме того, главе EPA, входящему в состав федерального правительства, при назначении на другой пост не потребуется проходить процедуру утверждения своей кандидатуры в Сенате Конгресса, пояснило издание.