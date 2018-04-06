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СМИ: трое палестинцев погибли и более 250 пострадали в стычках на границе с Израилем

Международная панорама
6 апреля, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Сообщается, что пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии

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ТАСС, 6 апреля. Трое палестинцев погибли и 252 пострадали в результате стычек в пятницу с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа. Об этом передает в четверг информационный портал Dоnia Al Watan.

По его данным, 16-летний подросток был убит в результате огнестрельного ранения к востоку от города Газа. Ранее медицинские источники сообщали о двух погибших арабах в возрасте 38 лет. Пятеро пострадавших находятся в больницах в критическом состоянии.

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Тысячи арабов после пятничной молитвы собрались на границе Газы с Израилем, чтобы продолжить начатые неделю назад массовые манифестации с требованием возвращения палестинских беженцев на родную землю. Свои акции протеста они назвали "пятница покрышек" - к пограничной полосе молодежные активисты стащили около 10 тысяч шин и подожгли их с тем, чтобы дезориентировать армейские подразделения и затруднить обзор израильским снайперам, расположившимся по линии границы. Израильские военные используют беспилотные летательные аппараты, которые сбрасывают на демонстрантов бомбы со слезоточивым газом, применяются также и мощные водометы.

30 марта десятки тысяч палестинцев вышли на приуроченные к Дню земли акции протеста вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев к родным очагам. Во многих районах они обернулись стычками с израильскими войсками и полицией. Всего, по последним данным, тогда погибли более 20 арабов, ранения получили около 1,5 тысяч.

День земли отмечается в память о шести палестинцах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков, принадлежащих арабам. Кульминация начатого неделю назад марша должна наступить 15 мая, когда палестинцы на следующий день после годовщины создания Государства Израиль по григорианскому календарю отмечают День катастрофы ("Ан-Накба"). В этот день запланировано многомиллионное шествие из сектора к разделительному сооружению на границе с еврейским государством.

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