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Главы МИД ЕС обсудят 16 апреля в Люксембурге отношения с Россией в связи с делом Скрипаля

Международная панорама
6 апреля, 19:24 дата обновления: 6 апреля, 20:28 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 6, апреля. /ТАСС

Отмечается, что министры обсудят реализацию принципов политики сообщества в отношении России, принятой в марте 2016 года

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БРЮССЕЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обсудят на плановом заседании 16 апреля в Люксембурге отношения с Россией на фоне дела Скрипаля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Совета ЕС.

"Министры иностранных дел обменяются мнениями по России. Они обсудят последнее развитие событий вокруг атаки в Солсбери, в частности, в продолжение саммита ЕС 22-23 марта, включая высылку российских дипломатов некоторыми странами ЕС и странами, не входящими в ЕС", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что в этом контексте ЕС обсудит реализацию принципов политики сообщества в отношении России, принятой в марте 2016 года.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись, по версии британской стороны, воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Руководитель оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед во вторник в интервью телеканалу Sky News заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Лондон ранее выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Инцидент в Солсбери привел к тому, что британские власти выслали из страны 23 российских дипломата и заявили о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ. Впоследствии российский МИД потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.

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Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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Скрипаль, Сергей Викторович
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