Сирийская армия начала операцию против боевиков в окрестностях города Дума

ТАСС, 6 апреля. Бойцы элитных частей сирийской армии вошли в пятницу в окрестности города Дума в Восточной Гуте и начали операцию против вооруженных формирований экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам". Как сообщило агентство SANA, войска возобновили военные действия после того, как боевики нарушили перемирие и обстреляли несколько жилых кварталов в Дамаске.

Выпущенные ими минометные снаряды разорвались в Масакин-Барзе, Рубувве и микрорайоне Мезза-86. Несколько мин упало на площади Омейядов на западе столицы. По сведениям медицинских источников, погибли женщина и один ребенок, свыше 30 человек получили ранения.