Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сирийская армия начала операцию против боевиков в окрестностях города Дума

Международная панорама
6 апреля, 19:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Как сообщило агентство SANA, войска возобновили военные действия после того, как боевики нарушили перемирие и обстреляли несколько жилых кварталов в Дамаске

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 6 апреля. Бойцы элитных частей сирийской армии вошли в пятницу в окрестности города Дума в Восточной Гуте и начали операцию против вооруженных формирований экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам". Как сообщило агентство SANA, войска возобновили военные действия после того, как боевики нарушили перемирие и обстреляли несколько жилых кварталов в Дамаске.

Выпущенные ими минометные снаряды разорвались в Масакин-Барзе, Рубувве и микрорайоне Мезза-86. Несколько мин упало на площади Омейядов на западе столицы. По сведениям медицинских источников, погибли женщина и один ребенок, свыше 30 человек получили ранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
3
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
4
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
5
Захарова: Лондон должен официально объясниться по поводу визы для Виктории Скрипаль
6
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
7
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости