Белый дом: новые санкции против России не отменяют желания Трампа встретиться с Путиным

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Очередное расширение санкционного списка Вашингтона против Москвы совершенно не отменяет стремления президента США Дональда Трампа провести новую личную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

У нее спросили, следует ли расценивать применение американских ограничительных мер в отношении еще 38 российских физических и юридических лиц как отказ Трампа от планов новой встречи с Путиным. "Совершенно нет", - ответила Сандерс.

"Как заявлял президент, он хочет, чтобы с Россией были хорошие отношения, - подчеркнула официальный представитель американского лидера. - Однако это будет зависеть от определенных действий россиян".

"Президент будет продолжать действовать жестко (в отношении России - прим. ТАСС), пока мы не увидим этих изменений. Но мы продолжим работать дальше, делать что можем ради этой встречи, [ради] проведения на каком-то этапе этой встречи с Владимиром Путиным", - добавила представитель Белого дома.

В пятницу власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Вашингтон, мотивируя введение рестрикций, вновь обвинил Москву в воссоединении Крыма с Россией, в разжигании насилия на востоке Украины, поддержке Башара Асада в Сирии, поставках ему материалов и оружия, а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.