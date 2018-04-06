Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом: новые санкции против России не отменяют желания Трампа встретиться с Путиным

Международная панорама
6 апреля, 21:32 дата обновления: 6 апреля, 21:51 UTC+3

Официальный представитель американского лидера Сара Сандерс напомнила его слова о желании иметь хорошие отношения с РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Очередное расширение санкционного списка Вашингтона против Москвы совершенно не отменяет стремления президента США Дональда Трампа провести новую личную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Смотрите также

Новые санкции США. Кто вошел в черный список

У нее спросили, следует ли расценивать применение американских ограничительных мер в отношении еще 38 российских физических и юридических лиц как отказ Трампа от планов новой встречи с Путиным. "Совершенно нет", - ответила Сандерс.

"Как заявлял президент, он хочет, чтобы с Россией были хорошие отношения, - подчеркнула официальный представитель американского лидера. - Однако это будет зависеть от определенных действий россиян".

"Президент будет продолжать действовать жестко (в отношении России - прим. ТАСС), пока мы не увидим этих изменений. Но мы продолжим работать дальше, делать что можем ради этой встречи, [ради] проведения на каком-то этапе этой встречи с Владимиром Путиным", - добавила представитель Белого дома.

В пятницу власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Вашингтон, мотивируя введение рестрикций, вновь обвинил Москву в воссоединении Крыма с Россией, в разжигании насилия на востоке Украины, поддержке Башара Асада в Сирии, поставках ему материалов и оружия, а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
Темы
Санкции в отношении России
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким
3
Посольство РФ в Лондоне назвало отказ в визе Виктории Скрипаль политически мотивированным
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
6
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
7
Российские ученые предложили причислить их работу к творческой деятельности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости