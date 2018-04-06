Джонсон приветствовал новые антироссийские санкции США

ЛОНДОН, 6 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон приветствует принятие Соединенным Штатами санкций против ряда российских бизнесменов и компаний. Соответствующую запись министр оставил в пятницу в Twitter.

"Я приветствую принятие США очередной решительной меры против российской враждебной государственной деятельности, которая предусматривает ввод санкций против большего числа связанных с Кремлем российских субъектов. Международное сообщество продолжает демонстрировать, что непрекращающуюся враждебность России больше не будут терпеть", - написал британский министр.

I welcome the US taking further decisive action against Russian malign state activity by sanctioning more Russian entities with Kremlin links. The international community continues to show that persistent Russian hostility will be tolerated no longer. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 6 April 2018

В пятницу власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Вашингтон, мотивируя введение рестрикций, вновь обвинил Москву в воссоединении Крыма с Россией, в разжигании насилия на востоке Украины, поддержке Башара Асада в Сирии, поставках ему материалов и оружия, а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.