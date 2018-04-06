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Джонсон приветствовал новые антироссийские санкции США

Международная панорама
6 апреля, 21:48 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, апреля. /ТАСС

По словам главы МИД Великобритании, "международное сообщество продолжает демонстрировать, что непрекращающуюся враждебность России больше не будут терпеть"

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ЛОНДОН, 6 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон приветствует принятие Соединенным Штатами санкций против ряда российских бизнесменов и компаний. Соответствующую запись министр оставил в пятницу в Twitter.

"Я приветствую принятие США очередной решительной меры против российской враждебной государственной деятельности, которая предусматривает ввод санкций против большего числа связанных с Кремлем российских субъектов. Международное сообщество продолжает демонстрировать, что непрекращающуюся враждебность России больше не будут терпеть", - написал британский министр.

В пятницу власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Вашингтон, мотивируя введение рестрикций, вновь обвинил Москву в воссоединении Крыма с Россией, в разжигании насилия на востоке Украины, поддержке Башара Асада в Сирии, поставках ему материалов и оружия, а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.

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Персоны
Джонсон, Борис
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Санкции в отношении России
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