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Globo: федеральная полиция Бразилии отложила арест экс-президента

Международная панорама
7 апреля, 2:32 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 7, апреля. /ТАСС

Правоохранительные органы продолжают переговоры с адвокатами Лулы да Силвы, чтобы убедить их подзащитного добровольно сдаться властям

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 апреля. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии отложила арест экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы как минимум до ближайшей субботы, 7 апреля. Об этом сообщил в пятницу вечером телеканал Globo.

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СМИ: экс-президент Бразилии Лула да Силва решил не сдаваться полиции добровольно

По его данным, правоохранительные органы продолжают переговоры с адвокатами бывшего главы государства, чтобы убедить их подзащитного добровольно сдаться властям. При этом некоторые СМИ утверждают, что Лула да Силва пытается отстоять свое право на посещение заупокойной службы, которая в субботу утром будет организована в честь его покойной супруги Маризы Летисии в здании профсоюза металлургов в штате Сан-Паулу. 7 апреля ей исполнилось бы 68 лет, и экс-президент, как утверждает бразильская пресса, намерен во что бы то ни стало присутствовать на этой церемонии. Сам он по-прежнему находится в том самом здании профсоюза металлургов в окружении своих сторонников.

В ночь на четверг Федеральный верховный суд Бразилии, который является высшей судебной инстанцией страны, разрешил поместить Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции. После этого судья Сержиу Моро выдал ордер на его арест, призвав политика добровольно сдаться полиции до 17:00 по местному времени (23:00 мск) пятницы 6 апреля. Экс-президент до сих пор не явился в полицию.

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Персоны
Лула да Силва, Луис Инасиу
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