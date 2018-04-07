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Слушания в комитете Сената США по утверждению Помпео госсекретарем пройдут 12 апреля

Международная панорама
7 апреля, 2:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, апреля. /ТАСС

На слушаниях лицам, претендующим на руководящие должности в госучреждениях, члены комитета задают вопросы о том, какую политику они намерены проводить после назначения на новые посты

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ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Слушания в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам, посвященные утверждению Майкла Помпео новым госсекретарем, назначены на 12 апреля.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

"Сенатор Боб Коркер, председатель комитета Сената по иностранным делам, сегодня объявил, что слушания по рассмотрению [кандидатуры] Майка Помпео на пост госсекретаря состоятся 12 апреля (четверг)", - сказали в пресс-службе.

На слушаниях лицам, претендующим на руководящие должности в министерствах и других госучреждениях, члены комитета задают различные вопросы, главным образом о том, какую политику будет проводить тот или иной кандидат. Затем комитет должен проголосовать за кандидатуру, либо же отклонить ее. В случае положительного решения этот вопрос выносится на голосование уже всей верхней палаты Конгресса.

Со стороны республиканцев, сейчас контролирующих Сенат, сопротивления не ожидается. В свою очередь лидер фракции демократов Чарльз Шумер ранее выразил надежду, что "Помпео начнет все с чистого листа и будет ужесточать" политический курс страны в отношении России и ее руководства.

Прежний глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон был отправлен президентом США Дональдом Трампом в отставку 13 марта, а на его место выдвинута кандидатура Помпео, который на тот момент занимал пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Официально полномочия Тиллерсона прекратились 31 марта, сейчас обязанности госсекретаря исполняет его первый заместитель Джон Салливан. ЦРУ теперь должна возглавить Джина Хэспел, в настоящее время первый замдиректора спецслужбы.

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