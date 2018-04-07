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Помощник Трампа по нацбезопасности сдал дела преемнику

Международная панорама
7 апреля, 3:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, апреля. /ТАСС

На государственной должности Герберта Макмастера сменит Джон Болтон

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Джон Болтон

Джон Болтон

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер завершил в пятницу передачу дел Джону Болтону, который приступит к исполнению своих новых обязанностей 9 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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Джон Болтон

Биография помощника по нацбезопасности президента США Джона Болтона

"Днем в пятницу генерал-лейтенант Герберт Макмастер провел с Джоном Болтоном последнюю встречу, связанную с передачей дел. Вслед за этим Макмастер и его семья были приняты президентом Дональдом Трампом, который поблагодарил Макмастера за его работу в качестве помощника по национальной безопасности", - говорится в распространенном заявлении.

Белый дом также распространил отдельное заявление самого Макмастера, в котором он привел некоторые примеры "внешнеполитических достижений" Трампа в течение его первого года нахождения у власти. "Это новый подход в отношении Северной Кореи, предполагающий оказание максимального давления на Пхеньян и тесную координацию в этих целях с нашими союзниками и партнерами, в том числе с Китаем. Наш реалистичный подход к Китаю, признающий, что мы должны противостоять китайской экономической агрессии <...> США и наши союзники добились того, что Россия платит высокую цену за свои дестабилизирующие действия, и в то же время мы оставляем дверь открытой для будущего сотрудничества", - указал генерал.

Трамп 23 марта использовал Twitter, чтобы объявить об отставке Макмастера и назначении на этот пост Болтона.

Макмастер стал помощником по нацбезопасности после того, как в феврале 2017 года был вынужден уйти в отставку Майкл Флинн. Назначение на эту должность не требует утверждения в Сенате Конгресса США.

Болтон, юрист по образованию, с 2001 по 2005 год занимал должность замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, в 2005-2006 годах был постпредом США при ООН. Комментируя решение Трампа, бывший президент США Джимми Картер назвал его "одной из самых больших ошибок", совершенных нынешним главой администрации. 

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Персоны
Болтон, Джон Флинн, Майкл Картер, Джимми Трамп, Дональд Макмастер, Герберт
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