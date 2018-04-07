Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США заявили, что КНДР могла испытать экспериментальный ядерный реактор в Йонбене

Международная панорама
7 апреля, 3:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Отмечается, что Пхеньян продолжает развивать инфраструктуру в районе ядерного центра в провинции Пхёнан-Пукто

Поделиться
Материал из 1 страницы
© 2nd Lt. William Collette/U.S. Air Force via AP

ТАСС, 7 апреля. КНДР продолжает развивать инфраструктуру в районе ядерного центра Йонбен в провинции Пхёнан-Пукто, что может свидетельствовать о проведении там испытаний самой установки. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении американского Института науки и международной безопасности, который проанализировал спутниковые снимки, сделанные в этом районе 30 марта.

Смотрите также
Испытание баллистической ракеты в Северной Корее

Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира

"Спустя несколько лет Северная Корея могла начать предпусковые испытания своего экспериментального легководного реактора в Йонбене. Данные спутниковых снимков показывают, что в прошлом месяце строительные работы продолжились в непосредственной близости от реактора, а также в месте, где, вероятно, располагается насосная станция для второго контура охлаждения", - говорится в сообщении.

На опубликованных изображениях видно, что здание, предположительно, выполняющее функции насосной станции, расположено недалеко от реки. Отличительный цвет воды у берега, по мнению специалистов института, свидетельствует о перекачке или сбросе жидкости. "Это может означать, что реактор уже работает, либо проводятся испытания системы охлаждения", - отмечают эксперты. Также они предполагают, что там ведутся работы по удлинению системы трубопровода.

В центре Йонбен расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт, построенный специалистами КНДР в 1986 году. По оценке экспертов, за один год в нем можно получить достаточно материалов для изготовления нескольких ядерных зарядов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
Благовещение Пресвятой Богородицы: история, смысл и традиции праздника
3
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
6
Неверов пояснил свою позицию по выдвижению Тулеева на пост спикера парламента Кузбасса
7
Американских инвесторов обязали до 7 мая продать акции фирм из РФ, подпавших под санкции
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости