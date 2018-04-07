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Первые подразделения Нацгвардии США начали выдвигаться на границу с Мексикой

Международная панорама
7 апреля, 6:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, апреля. /ТАСС

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал распоряжение о привлечении частей Национальной гвардии к охране границы

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ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Первые подразделения Национальной гвардии США в пятницу вечером начали выдвигаться на охрану границы с Мексикой, выполняя приказ, отданный министром обороны Джеймсом Мэттисом. Об этом сообщили журналистам представители Пентагона.

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Проект Трампа: стена на границе с Мексикой начинает принимать очертания

По их словам, Мэттис одобрил передислокацию к границе, общая протяженность которой составляет 3,2 тыс. км, до 4 тыс. гвардейцев - именно столько и хотел отправить туда президент Дональд Трамп. В Техасе "250 гвардейцев в качестве передовой группы прибудут в указанные им места в течение 72 часов", отметили представители минобороны. В Аризоне, как сообщил в своем Twitter губернатор штата Даг Дьюси, "примерно 150 членов Нацгвардии выдвинутся к границе в течение недели".

Трамп в среду подписал распоряжение о привлечении частей Национальной гвардии к охране границы страны с Мексикой. "Министру обороны следует оказать содействие министерству внутренней безопасности в обеспечении охраны южной границы и осуществлении других необходимых действий с целью остановить поток наркотиков, контрабандных товаров, членов бандитских группировок, иных преступников, а также незаконных иммигрантов. Министру обороны следует задействовать национальных гвардейцев для выполнения данной миссии", - указал президент.

На следующий день он уточнил, что "все 4 тыс. гвардейцев или большая их часть, возможно, будут находиться там до тех пор, пока не будет построена вдоль всей границы стена". При этом президент уклонился от ответа на вопросы журналистов, во сколько обойдется казне реализация таких планов. "Мы изучаем данный аспект", - заметил он.

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