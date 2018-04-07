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Президент Киргизии заявил, что республика доказала свою приверженность демократии

Международная панорама
7 апреля, 9:00 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 7, апреля. /ТАСС

Обращаясь к жителям в годовщину апрельской революции, Сооронбай Жээнбеков также отметил и экономические успехи страны

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БИШКЕК, 7 апреля. /ТАСС/. Киргизия сумела доказать всему миру, что страна продолжает развиваться по демократическому пути. Об этом заявил в субботу в Бишкеке президент республики Сооронбай Жээнбеков, обращаясь к ее жителям в связи с восьмой годовщиной апрельской революции.

По его словам, за восемь лет Киргизия смогла "укрепить государственность" и провести "крупные политические изменения". "Состоялись свободные, демократичные выборы. Кыргызстан продемонстрировал миру, что является истинной демократической страной", - сообщил глава государства.

За несколько последних лет, считает он, республика также добилась значительного улучшения своего экономического положения. "Реализованы крупные проекты в экономике, социальной сфере", - сказал Жээнбеков.

Однако, продолжил он, страна не должна останавливаться в своем развитии. "Перед нами еще много задач, наша цель точна и ясна: не сворачивать с пути развития, развивать Кыргызстан как страну, где комфортно жить и работать, сделать его свободным, правовым и сильным государством", - отметил президент.

По его мнению, только достигнув этих целей киргизская власть "исполнит данные народу обещания и выполнит народные требования". "Самое главное - Кыргызстан никогда не свернет с демократического пути развития", - подчеркнул Жээнбеков.

В результате произошедшей в Киргизии 7 апреля 2010 года революции был свергнут президент Курманбек Бакиев и власть перешла к Временному правительству во главе с Розой Отунбаевой. Бакиев с родственниками и лицами из его ближайшего окружения вынуждены были покинуть пределы республики. Почти все они впоследствии были заочно приговорены киргизским судом к различным срокам заключения. В ходе революционных событий 2010 года 87 человек были убиты и несколько сотен получили ранения.

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Жээнбеков, Сооронбай Шарипович
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