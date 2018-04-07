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Киргизские военные сообщили об убийстве гражданина страны пограничниками из Узбекистана

Международная панорама
7 апреля, 9:30 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 7, апреля. /ТАСС

Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков поручил тщательно расследовать инцидент

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БИШКЕК, 7 апреля. /ТАСС/. Пограничники Узбекистана применили огнестрельное оружие против гражданина Киргизии, от полученного ранения он скончался. Об этом сообщила в субботу киргизская Государственная пограничная служба.

"7 апреля 2018 года в местности Мамай Джалал-Абадской области [Киргизии] военнослужащие Узбекистана применили оружие в отношении гражданина Кыргызстана - жителя села Курулуш 1984 года рождения", - говорится в сообщении.

При этом, по данным ведомства, он в этот момент "находился на территории" Киргизии. "От полученного ранения наш гражданин скончался в больнице города Кербен", - отмечается в документе.

Киргизская сторона уже приступила к расследованию данного ЧП. "По данному факту начато расследование, на месте инцидента работает группа офицеров управления Государственной пограничной службы по Джалал-Абадской области и представители правоохранительных органов", - подчеркивается в сообщении.

Для "выяснения причин и обстоятельств произошедшего" назначено проведение встречи представителей погранведомств двух государств.

В свою очередь премьер-министр Киргизии Сапар Исаков поручил тщательно расследовать инцидент на границе с Узбекистаном.

"Исаков поручил соответствующим ведомствам провести тщательное расследование инцидента на кыргызско-узбекской границе совместно с узбекской стороной", - говорится в сообщении.

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