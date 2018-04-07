Шествие в Донецке по случаю годовщины провозглашения ДНР собрало около 10 тыс. человек

ДОНЕЦК, 7 апреля. /ТАСС/. Праздничное многотысячное шествие по случаю четвертой годовщины дня провозглашения Донецкой народной республики (ДНР) проходит в субботу в центре Донецка. Как сообщило Донецкое агентство новостей, в шествии принимают участие порядка 10 тысяч человек.

Участники праздничного мероприятия собрались у Донецкой республиканской научной библиотеки имени Крупской, откуда начали движение к центральной площади города - площади им. Ленина. Там, по данным организаторов, пройдет митинг и концерт.

В шествии принимают участие активисты общественного движения "Донецкая республика" и общественной организации "Молодая республика", возглавляет колонну оркестр духовых инструментов Донецкого военного училища. В праздничных мероприятиях принимают участие - заместитель председателя народного совета ДНР Ольга Макеева, и.о. мэра Донецка Алексей Кулемзин, депутаты парламента, представители местной городской администрации.

На данный момент движение транспорта по главной улице Донецка ограничено. За правопорядком следят наряды сотрудников МВД и МЧС, также дежурят машины скорой помощи.

6 апреля 2014 года, в ответ на государственный переворот на Украине, протестующие заняли здание областной администрации в Донецке. Таким образом они выразили свое несогласие захвату ультранационалистами власти в Киеве, а также их планам ограничить права русскоязычного населения, добиться вступления страны в НАТО и разрыва добрососедских отношений с Россией.

Уже на следующий день, 7 апреля, депутаты облсовета создали верховный совет (ВС), была зачитана декларация о суверенитете ДНР. Тогда же было принято первое решение ВС о проведении референдума о самоопределении территории, который прошел 11 мая того же года. В референдуме приняли участие около 75 процентов жителей Донецкой области, подавляющее большинство из них проголосовали за суверенитет Донбасса.