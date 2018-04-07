СМИ: боевики обстреляли жилые кварталы в Дамаске

ТАСС, 7 апреля. Вооруженная группировка "Джейш аль-Ислам" вновь подвергла в субботу обстрелу мирные кварталы Дамаска, нарушив соглашение о перемирии.

Как сообщил агентству SANA представитель полицейского управления, минометные снаряды, выпущенные боевиками, разорвались поблизости от площади Омейядов, на проспекте Абу-Румана, в квартале Ушш-эль-Урур и микрорайоне Мезза-86.

По предварительной информации, погиб один ребенок, около 20 человек получили ранения.

Сирийские ВВС и артиллерия нанесли ответный удар по позициям боевиков в Восточной Гуте и уничтожили их минометные установки.

Бандформирования обстреливают Дамаск и его окрестности вторые сутки. Директор госпиталя "Муасат" Субхи аль-Бахри сообщил агентству, что число жертв среди мирных граждан возросло до шести человек, 38 получили ранения.