Украинская сторона упростила жителям Донбасса пересечения линии разграничения на Пасху

КИЕВ, 7 апреля. /ТАСС/. Украинская сторона упростила условия для пересечения жителям некоторых районов Донбасса линии разграничения в зоне конфликта на период пасхальных праздников. Об этом в субботу сообщила пресс-служба штаба силовой операции в Донбассе.

"На период пасхальных праздников для жителей определенных населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, где это позволяет оперативная обстановка, упрощен режим пересечения линии разграничения на 72 часа, начиная с 08:00 7 апреля 2018", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

При этом, в пресс-службе подчеркнули, что в дальнейшем, пересечение линии разграничения будет осуществляться в соответствии с порядком, установленным по требованиям действующего законодательства Украины.

Между Украиной и провозглашенными Донецкой и Луганской народной республиками (ДНР и ЛНР) в настоящее время работает контрольно-пропускная система. С целью ужесточить порядок пересечения линии соприкосновения украинские власти зимой 2015 года ввели пропускной режим. Для посещения неподконтрольной территории Киеву граждан Украины обязали получать специальный пропуск.