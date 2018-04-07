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Sky: Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить

Международная панорама
7 апреля, 13:27 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 7, апреля. /ТАСС

Телеканал отмечает, что полиция вскоре сможет побеседовать с основным фигурантом дела об отравлении в Солсбери

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© EPA-EFE/NEIL HALL

ЛОНДОН, 7 апреля. /ТАСС/. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадавший от предполагаемого отравления нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери, находится в сознании и может говорить. Об этом информировал телеканал Sky News.

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"Полиция вскоре сможет переговорить с человеком, находящимся в центре истории с отравлением в Солсбери. Бывший русский шпион Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и разговаривает", - сообщил ведущий телеканала, не приведя источника этих сведений, лишь напомнив, что после отравления Скрипаль находился в коме.

Главврач больницы городского округа Солсбери Кристин Бланшард ранее сказала, что Сергей Скрипаль "хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, и он больше не находится в критическом состоянии".

Накануне посольство РФ в Лондоне приветствовало новости об улучшении состояния здоровья Скрипаля, выразило благодарность медицинскому персоналу, предоставляющему лечение экс-полковнику ГРУ и его дочери Юлии, и пожелало им обоим скорее поправиться. Дипломатическое представительство РФ выразило надежду, что улучшение здоровья Сергея и Юлии Скрипалей будет способствовать проведению расследования совершенного против них преступления. Посольство также выразило уверенность в том, что объективное расследование в конечном итоге установит, что претензии к России со стороны правительства Великобритании не имеют законной силы.

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4 марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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