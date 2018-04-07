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Пучдемон пообещал выполнить все предписания германской юстиции

Международная панорама
7 апреля, 13:44 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 7, апреля. /ТАСС

Политик рассказал о своем желании отправиться в Бельгию, как только он разрешит все вопросы с немецким правосудием

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БЕРЛИН, 7 апреля. /ТАСС/. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон собирается исполнять все предписания германского суда, и, как только позволит ситуация, вернуться в Бельгию. Об этом политик заявил в субботу на пресс-конференции в Берлине.

"Сейчас я не могу свободно передвигаться. Если у меня появится такая возможность, то я отправлюсь назад в Бельгию", - сказал он. "Однако пока я буду соблюдать все условия и останусь в Германии", - добавил Пучдемон.

В пятницу суд в германском Шлезвиге постановил освободить Пучдемона под залог в €75 тыс. Политик не может покидать территорию ФРГ без разрешения прокуратуры. Кроме того, один раз в неделю он обязан появляться в полиции города Ноймюнстер.

Экстрадиции Пучдемона добивается Испания. Там его обвиняли по двум статьям - в подстрекательстве к бунту при организации референдума о независимости Каталонии, а также в растрате государственных средств. Был выпущен европейский ордер на арест, по которому он и был задержан в ФРГ. Если политик в итоге и будет выслан из Германии, то лишь по второй статье, поскольку оснований для наказания по первой немецкая юстиция не нашла.

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Персоны
Пучдемон, Карлес
Страны
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