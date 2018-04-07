СМИ: за неделю стычек на границе Газы и Израиля погибли около 30 палестинцев

ТАСС, 7 апреля. Около 30 палестинцев погибли, 2850 пострадали с конца марта в столкновениях на границе сектора Газа и Израиля. Об этом заявил в субботу официальный представитель минздрава в контролируемом движением ХАМАС анклаве Ашраф аль-Кедра.

"С начала "Марша возвращения" на восточной границе Газы восемь дней назад погибли 29 палестинцев, ранения получили 2850", - приводит его слова портал Palinfo. По словам аль-Кедра, почти 1,3 тыс. арабов получили пулевые ранения, из них 79 находятся в тяжелом состоянии. Приведенная статистика, отметил он, не включает еще двух убитых у заградительной стены жителей сектора, тела которых забрали израильские солдаты.

30 марта десятки тысяч палестинцев вышли на приуроченные к Дню земли акции протеста вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев к родным очагам. Во многих районах они обернулись стычками с израильскими войсками и полицией. В день манифестаций 16 арабов погибли, около 1,5 тыс. пострадали. Позднее в течение недели от полученных ранений скончались еще пять человек.

В пятницу в рамках продолжения "Марша возвращения" после пятничной молитвы палестинцы вновь организовали массовые шествия. Свои акции, которые, как и неделю назад, переросли в беспорядки, они назвали "пятница покрышек" - к пограничной полосе молодежные активисты стащили около 10 тыс. шин и подожгли их с тем, чтобы дезориентировать армейские подразделения и затруднить обзор израильским снайперам, расположившимся вдоль линии границы. Жертвами стычек стали 10 арабов, порядка 1,3 тыс. пострадали.

День земли отмечается в память о шести палестинцах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков, принадлежащих арабам. Кульминация марша должна наступить 15 мая, когда палестинцы на следующий день после годовщины создания Государства Израиль по григорианскому календарю отмечают День катастрофы ("Ан-Накба"). На эту дату запланировано многомиллионное шествие из сектора к разделительному сооружению на границе с еврейским государством.