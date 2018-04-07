Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Анкара обсуждает с Москвой покупку противотанковых ракетных комплексов "Корнет"

Международная панорама
7 апреля, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Турция также планирует закупить у России снаряжение для пехоты и транспортные средства

Поделиться
Материал из 1 страницы
Бронеавтомобиль "Тигр" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет"

Бронеавтомобиль "Тигр" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 7 апреля. Турция ведет переговоры с Россией по поводу возможной закупки у Москвы противотанковых ракетных комплексов "Корнет". Об этом в субботу сообщила газета Yeni Safak.

Смотрите также

Генерал НАТО: С-400 в Турции будет представлять огромный вызов для систем альянса

Госдеп не знает, нарушает ли покупка Турцией С-400 антироссийские санкции

Контракт на поставку С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года

Издание отмечает, что речь также идет о возможности технического обслуживания ПТРК "Корнет", которые уже находятся на вооружении турецких ВС.

Помимо этого, Анкара планирует закупить у Москвы снаряжение для пехоты и транспортные средства. Обсуждается сторонами и потенциальное сотрудничество в сфере усовершенствования брони турецких танков.

Во вторник президент России Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что РФ приняла решение ускорить поставки в Турцию зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, несколько человек погибли
2
Британский МИД пообещал рассмотреть просьбу РФ о встрече Яковенко и Джонсона
3
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
"Краснодар" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России по футболу
6
В Госдуме считают, что украинские экстремисты не в силах помешать работе Крымского моста
7
Как христиане всего мира ждали схождения Благодатного огня
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости