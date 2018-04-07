Саргсян: политический диалог между Арменией и Россией последовательно развивается

ЕРЕВАН, 7 апреля. /ТАСС/. Политический диалог и экономические отношения между Арменией и Россией последовательно развиваются. Об этом в субботу заявил президент Армении Серж Саргсян на встрече с чрезвычайным и полномочным послом России Иваном Волынкиным, который завершил свою дипломатическую миссию в Ереване.

"Президент Саргсян с удовлетворением отметил, что политический диалог между Арменией и Россией, а также экономические отношения последовательно развиваются, динамично развивается сотрудничество в гуманитарной, военной и военно-технической сферах", - передает слова президента Армении пресс-служба главы государства. На встрече с Волынкиным Саргсян поблагодарил его за значительную работу и вклад в развитие армяно-российских отношений, подчеркнув, что "активная деятельность посольства является частью обширной работы, проводимой с российским руководством, направленной на углубление и укрепление армяно-российских стратегических союзнических отношений".

Российский дипломат сказал, что для него было честью работать в Армении и способствовать развитию двусторонних отношений. "Личный вклад президентов Армении и России играет большую роль в укреплении армяно-российских дружеских отношений", - подчеркнул посол.

За значительный вклад в развитие дипломатических отношений между Арменией и Россией, укрепление дружбы между армянским и русским народами президент Саргсян вручил Волынкину армянский орден Дружбы, поздравил его и пожелал дальнейших успехов.

Ивана Волынкина на посту посла РФ заменил Сергей Копыркин. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 апреля. Копыркин ранее занимал должность заместителя постоянного представителя РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе.