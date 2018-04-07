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СМИ: Франция готова сотрудничать с немецкими коллегами в расследовании событий в Мюнстере

Международная панорама
7 апреля, 20:30 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 7, апреля. /ТАСС

МВД Франции "находится в полном распоряжении немецких властей", сказали в ведомстве

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ПАРИЖ, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Франции выразили готовность сотрудничать с немецкими коллегами в расследовании инцидента в Мюнстере. Об этом сообщил в субботу телеканал BFM со ссылкой на представителя окружения министра внутренних дел республики Жерара Колона.

"Министерство внутренних дел Франции находится в полном распоряжении немецких властей", - отметили в МВД. Франция, как подчеркнули в министерстве, "готова оказать всю необходимую помощь". В частности, по словам представителя окружения Колона, это касается привлечения к расследованию французских разведывательных служб, "если это будет сочтено целесообразным".

В субботу 49-летний гражданин ФРГ направил машину в группу людей в германском Мюнстере. В результате инцидента погибли три человека, от 20 до 30 - пострадали. Водитель автомобиля застрелился. Как отметила на своем сайте газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в полиции, речи о теракте с исламистской подоплекой не идет.

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Наезд грузовика на людей в Мюнстере
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