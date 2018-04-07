СМИ: боевики готовят инсценировку с применением отравляющих веществ в Восточной Гуте

ТАСС, 7 апреля. Главари вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам" готовятся устроить в городе Дума в Восточной Гуте инсценировку с применением отравляющих веществ. Об этом сообщило в субботу агентство SANA со ссылкой сирийский военный источник.

По его данным, "боевики собираются сфабриковать обвинения в адрес сирийской армии в том, что она якобы применяет боеприпасы с химическими веществами в ходе военных действий". Как отметил источник, инсценировка преследует цель "остановить наступление, которое начали в пятницу правительственные войска на позиции бандформирований в окрестностях Думы".

Как подчеркнул источник, "сирийские войска, которые быстро продвигаются вперед, не нуждаются в применении каких-либо химических боеприпасов против противника".

Начальник российского Центра примирения враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии Юрий Евтушенко ранее сообщил, что в группировке "Джейш аль-Ислам" в Думе захватили власть новые полевые командиры, которые возобновили боевые действия против правительственных войск. По его словам, возглавляемая новым лидером Абу Кусаем "Джейш аль-Ислам" нарушила выполнение достигнутых договоренностей по выводу вооруженных формирований из Думы и заблокировала выход мирных жителей из города по предоставленному гуманитарному коридору (Эль-Вафидин).