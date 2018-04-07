Главы МИД Венесуэлы и Ирана обсудили развитие сотрудничества между двумя странами

ТАСС, 7 апреля. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса провел в Тегеране рабочую встречу со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. Об этом глава внешнеполитического ведомства южноамериканской страны сообщил в субботу в своем Twitter

"Сегодня в Тегеране мы провели насыщенную и необходимую рабочую встречу с нашим братом, главой МИД Джавадом Зарифом, - написал Арреаса. - Альянс Венесуэла-Иран становится крепче с каждым днем". Стороны "проверили ход реализации совместных проектов", обсудили "новые сферы сотрудничества" и обменялись мнениями о геополитической ситуации.

Hoy en Teherán, sostuvimos un intenso y necesario encuentro de trabajo con nuestro hermano Canciller @JZarif . La Alianza integral Venezuela - Irán es cada día más sólida. Revisamos proyectos conjuntos, nuevas áreas de cooperación y compartimos visiones geopolíticas. pic.twitter.com/RrpJRDrIWd — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) April 7, 2018

Как отметило Венесуэльское агентство новостей, отношения между Каракасом и Тегераном укрепляются на протяжении последних 18 лет. Страны сотрудничают в области энергетики, промышленности, жилищного строительства, образования, науки, технологии и спорта.