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Главы МИД Венесуэлы и Ирана обсудили развитие сотрудничества между двумя странами

Международная панорама
7 апреля, 21:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Альянс Венесуэлы и Ирана "становится крепче с каждым днем" сказал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас

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ТАСС, 7 апреля. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса провел в Тегеране рабочую встречу со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. Об этом глава внешнеполитического ведомства южноамериканской страны сообщил в субботу в своем Twitter

"Сегодня в Тегеране мы провели насыщенную и необходимую рабочую встречу с нашим братом, главой МИД Джавадом Зарифом, - написал Арреаса. - Альянс Венесуэла-Иран становится крепче с каждым днем". Стороны "проверили ход реализации совместных проектов", обсудили "новые сферы сотрудничества" и обменялись мнениями о геополитической ситуации.

Как отметило Венесуэльское агентство новостей, отношения между Каракасом и Тегераном укрепляются на протяжении последних 18 лет. Страны сотрудничают в области энергетики, промышленности, жилищного строительства, образования, науки, технологии и спорта.

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