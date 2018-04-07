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СМИ: руководитель аппарата Белого дома пригрозил Трампу подать в отставку

Международная панорама
7 апреля, 23:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, апреля. /ТАСС

По данным портала Axios, Джон Келли сильно разозлился и накричал на президента США

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Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли

© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Руководитель аппарата сотрудников Белого дома отставной генерал Джон Келли пригрозил президенту США Дональду Трампу подать в отставку. Об этом сообщил в субботу информационный портал Axios со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

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Инцидент произошел 28 марта в Овальном кабинете Белого дома. По данным портала, Келли очень сильно разозлился, накричал на Трампа и даже собрал часть своих личных вещей. Портал при этом не поясняет, с чем именно было связано такое поведение Келли, однако представитель администрации рассказал порталу, что отставной генерал часто жалуется на свое нынешнее место работы и жалеет, что согласился занять эту должность.

В четверг телекомпания CNN сообщила, что несколько советников рекомендовали главе государства упразднить должности руководителя аппарата Белого дома и директора по коммуникациям. Как сообщает телеканал, президент недоволен управленческой структурой, сложившейся в Белом доме, и выражает желание изменить ее. Источники, близкие к американскому лидеру, отмечают, что бывший бизнесмен Трамп привык к более свободному стилю руководства, не связанному бюрократическими ограничениями. По мнению советников, выступивших с рекомендациями, упразднение упомянутых должностей значительно развяжет президенту руки и поможет более тщательно контролировать выполнение собственных поручений.

В последние недели Трамп провел ряд крупных перестановок в администрации США. Он, в частности, объявил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона и своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера. В среду президент уволил министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина. Ранее Белый дом также покинул глава Национального экономического совета Гэри Кон.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Макмастер, Герберт
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