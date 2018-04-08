Экс-президент Бразилии доставлен в центральный офис Федеральной полиции в Сан-Паулу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 апреля. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который ранее сдался властям после выдачи ордера на его арест, был доставлен в субботу вечером в центральный офис полиции штата Сан-Паулу. Соответствующие кадры продемонстрировал в прямом эфире телеканал Globo.

По его данным, именно в полицейском участке в Сан-Паулу Лула да Силва в эти минуты проходит медицинское обследование, которое власти обязаны обеспечить всем заключенным. Затем на вертолете его перевезут в аэропорт Конгоньяс, откуда доставят в город Куритиба на юге страны. Там политик начнет отбывать наказание. Лула да Силва станет первым экс-президентом Бразилии, который отправится в тюрьму по итогам уголовного процесса.

В момент прибытия полицейского кортежа в офис правоохранительных органов в Сан-Паулу его окружили десятки журналистов, фотографов, а также сторонников и противников Лулы да Силвы. Некоторые из них размахивали флагами, открывали шампанское и выкрикивали лозунги в поддержку решения об аресте политика. В других городах южноамериканской страны также состоялись небольшие спонтанные акции. Так, на западе Рио-де-Жанейро, где расположено представительство ТАСС, несколько человек отметили новость фейерверками, которые они запускали на улицах района Барра-да-Тижука.

В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный вердикт по делу Лулы да Силвы, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Согласно законодательству Бразилии, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Однако экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре.

По данным опроса, проведенного в начале марта по заказу Национальной конфедерации транспорта, поддержать Лулу да Силву в первом туре президентских выборов готовы 33,4% бразильцев. Причем во втором туре голосования экс-президент, согласно исследованию, одержал бы победу вне зависимости от того, кто стал бы его соперником.