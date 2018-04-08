Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Times: Скрипалям предложат жить в США под новыми именами

Международная панорама
8 апреля, 2:35 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 8, апреля. /ТАСС

По данным издания, сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 обсудили с коллегами из ЦРУ вопрос о переселении Скрипалей из Великобритании, чтобы уберечь их от новых покушений

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 8 апреля. /ТАСС/. Бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, осужденному в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летней дочери Юлии будет предложена возможность жить в США под новыми именами. Такое утверждение содержится в статье воскресной газеты The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника британского правительства.

Смотрите также

Международная реакция на "дело Скрипаля". Досье

В материале сообщается, что сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 обсудили со своими коллегами из ЦРУ вопрос о переселении Скрипалей из Соединенного Королевства, чтобы уберечь их от новых покушений на их жизнь. При этом британские власти рассматривали возможность переезде экс-полковника ГРУ и его дочери в одну из четырех других стран англосаксонского мира (так называемые Five Eyes countries - сообщество "Пяти глаз"), с которыми Великобритания имеет партнерские отношения в области обмена разведданными - США, Канаду, Австралию или Новую Зеландию. Но в итоге остановились на первой из них.

"Очевидным местом их переселения является Америка, потому что их с меньшей вероятностью там убьют, и там будет легче защитить их под новыми именами", - приводит газета слова своего источника в разведслужбах.

В материале говорится, что Юлия и Сергей Скрипали не только находятся в сознании, но и скоро начнут оказывать помощь в расследовании дела об инциденте в Солсбери. В статье также утверждается, что Юлия Скрипаль отвергла предложение о предоставлении ей консульского доступа со стороны посольства России. Газета называет это "шагом, который убедил британских чиновников в том, что она может навсегда перебраться на Запад".

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Однако руководитель оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Лондон ранее выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
США Россия Канада Австралия Новая Зеландия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
2
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
3
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
СМИ: руководитель аппарата Белого дома пригрозил Трампу подать в отставку
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, три человека погибли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости