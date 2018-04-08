WP: руководитель аппарата Белого дома потерял авторитет и влияние среди сотрудников

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Руководитель аппарата сотрудников Белого дома отставной генерал Джон Келли потерял авторитет и поддержку своих сотрудников и помощников. Об этом сообщила в субботу газета Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники в администрации президента США.

По их данным, с Келли практически не консультировались относительно недавних решений о назначении и увольнении ключевых сотрудников. Издание утверждает, что отставной генерал также разозлил первую леди Меланью Трамп после того, как отправил в отставку личного помощника президента Джона Макэнти.

Ранее в субботу информационный портал Axios сообщил о том, что 28 марта руководитель аппарата сотрудников Белого дома пригрозил американскому лидеру Дональду Трампу подать в отставку. Тем не менее, по данным WP, глава государства все еще консультируется с Келли чаще, чем с любым другим должностным лицом, и слушает его советов по вопросам национальной безопасности и иммиграции.

В четверг телекомпания CNN сообщила, что несколько советников рекомендовали главе государства упразднить должности руководителя аппарата Белого дома и директора по коммуникациям. Как сообщает телеканал, президент недоволен управленческой структурой, сложившейся в Белом доме, и выражает желание изменить ее. Источники, близкие к американскому лидеру, отмечают, что бывший бизнесмен Трамп привык к более свободному стилю руководства, не связанному бюрократическими ограничениями. По мнению советников, выступивших с рекомендациями, упразднение упомянутых должностей значительно развяжет президенту руки и поможет более тщательно контролировать выполнение собственных поручений.

В последние недели Трамп провел ряд крупных перестановок в администрации США. Он, в частности, объявил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона и своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера. В среду президент уволил министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина. Ранее Белый дом также покинул глава Национального экономического совета Гэри Кон.