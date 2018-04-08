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США обеспокоены возможным применением химического оружия в Восточной Гуте

Международная панорама
8 апреля, 2:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, апреля. /ТАСС

В Госдепе заявили, что поступают сообщения "о как минимум 40 погибших и сотнях раненых" вблизи больницы в городе Дума

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Госдепартамент США
© AP Photo/J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент обеспокоен возможным применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Об этом сообщил в субботу корреспондент ТАСС представитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

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"Сегодня утром мы наблюдали многочисленные, очень тревожные сообщения о еще одном нападении с возможным применением химического оружия вблизи больницы в Думе (Сирия), - сказал он. - В сообщениях ряда групп и медицинского персонала на местах говорится о как минимум 40 погибших и сотнях раненых".

Представитель Госдепартамента отметил, что ведомство "продолжает получать сообщения и оценивает информацию относительно предполагаемого нападения". Он в очередной раз напомнил о приписываемых Дамаску случаях применения химического оружия против собственных граждан.

Как сообщило в субботу агентство SANA со ссылкой на сирийский военный источник, главари вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам" готовятся устроить в городе Дума инсценировку с применением отравляющих веществ. По его данным, "боевики собираются сфабриковать обвинения в адрес сирийской армии в том, что она якобы применяет боеприпасы с химическими веществами в ходе военных действий". Как отметил источник, инсценировка преследует "остановить наступление, которое начали в пятницу правительственные войска на позиции бандформирований в окрестностях Думы".

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