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СМИ: Япония, КНР и Республика Корея планируют провести саммит 9 мая в Токио

Международная панорама
8 апреля, 3:30 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 8, апреля. /ТАСС

Впервые с официальным визитом Японию посетит премьер Госсовета Китая Ли Кэцян

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ТОКИО, 8 апреля. /ТАСС/. Япония, Китай и Республика Корея приступили к заключительной стадии согласования деталей встречи, запланированной на 9 мая в Токио, с участием представителей руководства трех стран. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK.

В связи с этим Японию впервые с официальным визитом посетит премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Помимо участия в саммите, он должен будет провести отдельную двустороннюю встречу с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Главной ее темой, как отмечает телеканал, станет окончательное согласование деталей механизма предотвращения столкновений на море и в воздушном пространстве в районе Восточно-Китайского моря. Токио вовлечен там в споры с Пекином по вопросу принадлежности необитаемых островов Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао), возле которых находятся месторождения природного газа и пролегают границы эксклюзивных экономических зон двух стран.

Кроме того, Ли Кэцян выступит на мероприятии, организованном Японской федерацией бизнеса (Кэйданрэн), где расскажет об инициативе правительства КНР "Один пояс, один путь". Также отмечается, что его может принять у себя император Акихито.

Что касается участия президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в трехстороннем саммите, то ранее агентство Kyodo проинформировало, что его визит будет неофициальным. Это отражает охлаждение отношений между Токио и Сеулом на фоне очередного обострения проблемы так называемых женщин для утешения - жертв сексуального насилия времен японской оккупации Корейского полуострова 1910-1945 годов.

Последняя встреча с участием представителей руководства Японии, КНР и Республики Корея состоялась в ноябре 2015 года в Сеуле. Китай на таких переговорах обычно представляет премьер Госсовета.

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Мун Чжэ Ин Абэ, Синдзо
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