Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-президент Бразилии Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции

Международная панорама
8 апреля, 4:50 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 8, апреля. /ТАСС

Отмечается, что у здания полиции в Куритибе собралось немало противников Лулы да Силвы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

© AP Photo/Andre Penner

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 апреля. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был доставлен на вертолете в здание Федеральной полиции в городе Куритиба на юге страны, где он начнет отбывать наказание по делу о коррупции. Соответствующие кадры продемонстрировал в субботу вечером в прямом эфире телеканал Globo.

Смотрите также

Экс-президент Бразилии назвал обвинения в свой адрес ложью

Сторонники Лулы да Силвы не позволяют ему покинуть здание профсоюза, чтобы сдаться полиции

Экс-президент Бразилии сдался полиции для отбывания наказания по делу о коррупции

СМИ: Верховный суд Бразилии отклонил апелляцию на арест экс-президента

Вертолет с бывшим главой государства приземлился на площадке, расположенной на крыше здания полиции. Политика встречали несколько сотрудников правоохранительных органов, которые проводили его внутрь помещения. В соответствии с решением суда экс-президент не был закован в наручники.

У здания полиции в Куритибе собралось немало противников Лулы да Силвы. Многие из них ждали ареста политика более суток и теперь приветствовали его прибытие радостными криками и многочисленными фейерверками. Неподалеку находилась группа сторонников экс-президента. Их можно было узнать по красным флагам и футболкам с символикой левой Партии трудящихся, одним из основателей которой является бывший глава государства.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам связанного с коррупцией уголовного процесса. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный вердикт по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Согласно законодательству Бразилии, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Однако экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре.

По данным опроса, проведенного в начале марта по заказу Национальной конфедерации транспорта, поддержать Лулу да Силву в первом туре президентских выборов готовы 33,4% бразильцев. Причем во втором туре голосования экс-президент, согласно исследованию, одержал бы победу вне зависимости от того, кто стал бы его соперником.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лула да Силва, Луис Инасиу
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
2
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
3
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы
6
Путин и Медведев приехали на богослужение в храме Христа Спасителя
7
США обеспокоены возможным применением химического оружия в Восточной Гуте
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости