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Саудовская прокуратура передала в суд дела отказавшихся от сделки обвиняемых в коррупции

Международная панорама
8 апреля, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Заместитель генпрокурора королевства подтвердил, что некоторые лица обвиняются в отмывании финансовых средств, попытках подрыва госбезопасности и даже в терроризме

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ТАСС, 8 апреля. Генеральная прокуратура Саудовской Аравии передала в суд дела задержанных по обвинению в коррупции чиновников, министров и членов королевской семьи, отказавшихся от условий досудебного урегулирования. Об этом сообщила в воскресенье газета Asharq Al-awsat со ссылкой на заместителя генпрокурора страны Сауда аль-Хамада.

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По его словам, ведомство "приступило к расследованию и судебным процедурам в отношении обвиненных в коррупции". При этом аль-Хамад подтвердил, что некоторые лица обвиняются в отмывании финансовых средств, попытках подрыва госбезопасности и даже в терроризме.

В начале ноября минувшего года Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом поместил под стражу в гостиницу Ritz Carlton в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. Как заявил кронпринц, 95% обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в счет причиненного ущерба, достигшего за последние годы $100 млрд.

В конце января власти заявили о завершении разбирательства. В общей сложности допросу подверглись более 300 человек. Как подтвердили в прокуратуре, 56 человек, не принявших предложение, остаются под стражей и предстанут перед судом. Их имена не раскрываются.

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Персоны
Сауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
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