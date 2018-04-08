Саудовская прокуратура передала в суд дела отказавшихся от сделки обвиняемых в коррупции

ТАСС, 8 апреля. Генеральная прокуратура Саудовской Аравии передала в суд дела задержанных по обвинению в коррупции чиновников, министров и членов королевской семьи, отказавшихся от условий досудебного урегулирования. Об этом сообщила в воскресенье газета Asharq Al-awsat со ссылкой на заместителя генпрокурора страны Сауда аль-Хамада.

По его словам, ведомство "приступило к расследованию и судебным процедурам в отношении обвиненных в коррупции". При этом аль-Хамад подтвердил, что некоторые лица обвиняются в отмывании финансовых средств, попытках подрыва госбезопасности и даже в терроризме.

В начале ноября минувшего года Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом поместил под стражу в гостиницу Ritz Carlton в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. Как заявил кронпринц, 95% обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в счет причиненного ущерба, достигшего за последние годы $100 млрд.

В конце января власти заявили о завершении разбирательства. В общей сложности допросу подверглись более 300 человек. Как подтвердили в прокуратуре, 56 человек, не принявших предложение, остаются под стражей и предстанут перед судом. Их имена не раскрываются.