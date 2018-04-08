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Израиль задержал 28 разыскиваемых палестинцев на Западном берегу

Международная панорама
8 апреля, 11:38 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 8, апреля. /ТАСС

Армия обороны еврейского государства уточняет, что все задержанные направлены на допрос

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апреля. /ТАСС/. Израильские силовики арестовали в ночь на воскресенье 28 разыскиваемых палестинцев в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном в воскресенье коммюнике.

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"Подразделения армии, пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка) арестовали 28 разыскиваемых палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, массовом терроре и насильственных беспорядках в отношении гражданских лиц и солдат", - говорится в документе. Военные добавили, что задержанные направлены на допрос.

Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния обострилась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате более чем 300 нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также автомобилей в качестве таранов в Израиле и на Западном берегу реки Иордан были убиты более 50 израильтян и несколько иностранцев.

Обстановка дополнительно осложнилась вслед за признанием 6 декабря 2017 года президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей еврейского государства. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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