СМИ: сирийские военные и группировка "Джейш аль-Ислам" возобновят переговоры в Думе

ТАСС, 8 апреля. Сирийская армия и экстремистская группировка "Джейш аль-Ислам" договорились возобновить переговоры, они начнутся в течение ближайших двух часов в городе Дума.

Как сообщило в воскресенье агентство SANA, сирийские военные "пошли на этот шаг, чтобы сохранить жизни мирных жителей и заложников, находящихся в руках бандформирований".

По информации агентства, боевики прекратили огонь после двух дней военных действий, в ходе которых правительственные войска нанесли им существенные потери.

Начальник российского Центра примирения враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии Юрий Евтушенко сообщил в субботу, что в группировке "Джейш аль-Ислам" в Думе захватили власть новые полевые командиры, которые возобновили боевые действия против правительственных войск.

По его словам, возглавляемая новым лидером Абу Кусаем "Джейш аль-Ислам" нарушила выполнение достигнутых договоренностей по выводу вооруженных формирований из Думы и заблокировала выход мирных жителей из города по предоставленному гуманитарному коридору.