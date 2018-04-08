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СМИ: сирийские военные и группировка "Джейш аль-Ислам" возобновят переговоры в Думе

Международная панорама
8 апреля, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

По информации агентства SANA, боевики прекратили огонь после двух дней военных действий

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ТАСС, 8 апреля. Сирийская армия и экстремистская группировка "Джейш аль-Ислам" договорились возобновить переговоры, они начнутся в течение ближайших двух часов в городе Дума.

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Как сообщило в воскресенье агентство SANA, сирийские военные "пошли на этот шаг, чтобы сохранить жизни мирных жителей и заложников, находящихся в руках бандформирований".

По информации агентства, боевики прекратили огонь после двух дней военных действий, в ходе которых правительственные войска нанесли им существенные потери.

Начальник российского Центра примирения враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии Юрий Евтушенко сообщил в субботу, что в группировке "Джейш аль-Ислам" в Думе захватили власть новые полевые командиры, которые возобновили боевые действия против правительственных войск.

По его словам, возглавляемая новым лидером Абу Кусаем "Джейш аль-Ислам" нарушила выполнение достигнутых договоренностей по выводу вооруженных формирований из Думы и заблокировала выход мирных жителей из города по предоставленному гуманитарному коридору.

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