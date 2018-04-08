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СМИ: Эрдоган отправится с визитом в мае в Великобританию

Международная панорама
8 апреля, 13:07 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 8, апреля. /ТАСС

Представитель турецкого президента Ибрагим Калын также прокомментировал дело Скрипаля, вновь указав на нежелание Анкары обвинять Россию в отравлении

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АНКАРА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган отправится с официальным визитом в Великобританию в мае, точная дата пока согласуется.

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Об этом, как сообщила в воскресенье газета Hurriyet, заявил официальный представитель президента Ибрагим Калын.

"Наш президент нанесет официальный визит в Великобританию в мае. Мы с нетерпением ждем этой поездки", - сказал он.

Калын также прокомментировал дело Скрипаля, вновь указав на нежелание Анкары следовать примеру Лондона и других европейских стран в обвинении России в этом отравлении. "У нас хорошие отношения с Россией и хорошие отношения с Великобританией. Мы бы не хотели, чтобы отношения между двумя странами, с которыми у нас они хорошие, продолжали ухудшаться", - отметил представитель Эрдогана. Ранее президент Турции подтвердил, что Анкара не намерена принимать меры против России из-за дела Скрипаля.

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