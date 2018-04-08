Депутат иранского Меджлиса призвал Москву и Тегеран вместе противостоять Вашингтону

ТЕГЕРАН, 8 апреля. /ТАСС/. России и Ирану необходимо укреплять свое взаимодействие, в том числе для противостояния агрессивной политике США и противоправным санкциям Вашингтона. Об этом заявил в воскресенье председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Собрания Исламского Совета (Меджлиса) Ирана Алаэддин Боруджерди на встрече с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

"Америка при президентстве [Дональда] Трампа отличается в своем поведении от того, что было раньше. И здесь стоит обратить особое внимание, что американцы не проявляют уважения к ядерной сделке, которая была закреплена резолюцией СБ ООН. Они, по сути, нарушают свои обязательства и точно также они поступают и в отношении иных своих договоренностей", - сказал он. По словам главы комиссии, "это также касается и противоправного режима американских санкций", которые вводятся и в отношении России, и в отношении Ирана.

"Все это является новыми веяниями, с которыми мы продолжаем сталкиваться. Я думаю, что мы должны, опираясь на национальную мощь и национальное достояние, укреплять свое взаимодействие, чтобы мы могли противостоять подобным инициативам американцев", - подчеркнул Боруджерди.

Со своей стороны Слуцкий заявил, что "абсолютно согласен с тем, что Америка нарушает свои обязательства, грозя выйти из иранской ядерной сделки". "Мы не согласны в теми новыми требованиями, которые предъявляются сегодня Ирану из Вашингтона. Беспрекословный доступ по первому требованию на атомные объекты и ряд других вопросов превышают обязательства Ирана и противоречат уставу МАГАТЭ", - подчеркнул глава комитета.

Слуцкий заверил, что Россия продолжит выступать на площадке Совета Безопасности ООН против выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного между Ираном и международной шестеркой (Россией, США, Францией, Великобританией, Китаем и Германией). "Это, в первую очередь, противоречит интересам международного сообщества, а не только Ирана, как отдельно взятой страны", - заключил он.

Делегация комитета Госдумы во главе со Слуцким прибыла в Тегеран вечером в субботу. Во второй половине дня в воскресенье пройдет второе совместное заседание с комиссией по национальной безопасности и внешней политике иранского Меджлиса.