СМИ: Зариф принял делегацию российских профессоров и исследователей "Валдайского клуба"

ТАСС, 8 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф принял в воскресенье в Тегеране делегацию российских профессоров и исследователей международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом сообщило агентство Mehr.

По его сведениям, во время встречи были рассмотрены важнейшие региональные и международные вопросы, статус Ирана и России на международной арене, будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который был согласован Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году.

Кроме того, согласно информации агентства, глава иранского внешнеполитического ведомства на заседании представил свой взгляд на нынешнее состояние международной системы, тенденции, игроков и перспективы в будущем, а затем он ответил на вопросы участников встречи.