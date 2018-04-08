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СМИ: Зариф принял делегацию российских профессоров и исследователей "Валдайского клуба"

Международная панорама
8 апреля, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

По сведениям агентства Mehr, во время встречи были рассмотрены региональные и международные вопросы, а также статус Ирана и России на международной арене

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ТАСС, 8 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф принял в воскресенье в Тегеране делегацию российских профессоров и исследователей международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом сообщило агентство Mehr.

По его сведениям, во время встречи были рассмотрены важнейшие региональные и международные вопросы, статус Ирана и России на международной арене, будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который был согласован Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году.

Кроме того, согласно информации агентства, глава иранского внешнеполитического ведомства на заседании представил свой взгляд на нынешнее состояние международной системы, тенденции, игроков и перспективы в будущем, а затем он ответил на вопросы участников встречи.

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Персоны
Зариф, Мохаммад Джавад
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