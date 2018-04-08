Трамп: руководитель аппарата сотрудников Белого дома не собирается подавать в отставку

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье опроверг информацию газеты The Washington Post о том, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома отставной генерал Джон Келли собирается подавать в отставку. Соответствующую запись американский лидер разместил в Twitter.

По его мнению, издание публикует "гораздо больше выдумок, чем фактов". Трамп считает, что "составленные из искаженных данных" материалы газеты "больше похоже на плохо написанный роман, чем на хорошие статьи". "[The Washington Post] всегда ссылается на источники (а не на имена), многие из которых не существуют. Материал о Джоне Келли не является правдивым, просто еще одна заказная статья!" - заключил глава государства.

The Washington Post is far more fiction than fact. Story after story is made up garbage - more like a poorly written novel than good reporting. Always quoting sources (not names), many of which don’t exist. Story on John Kelly isn’t true, just another hit job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 April 2018

Издание в субботу сообщило о том, что отставной генерал 28 марта в Овальном кабинете Белого дома разругался с Трампом и пригрозил ему подать в отставку. Об этом инциденте сообщил и информационный портал Axios. По сведениям The Washington Post, Келли также потерял "авторитет, влияние" и поддержку своих сотрудников и помощников.

В четверг телекомпания СNN сообщила, что несколько советников рекомендовали главе государства упразднить должности руководителя аппарата Белого дома и директора по коммуникациям. Как сообщает телеканал, президент недоволен управленческой структурой, сложившейся в Белом доме, и выражает желание изменить ее. Источники, близкие к американскому лидеру, отмечают, что бывший бизнесмен Трамп привык к более свободному стилю руководства, не связанному бюрократическими ограничениями. По мнению советников, выступивших с рекомендациями, упразднение упомянутых должностей значительно развяжет президенту руки и поможет более тщательно контролировать выполнение собственных поручений.

В последние недели Трамп провел ряд крупных перестановок в администрации США. Он, в частности, объявил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона и своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера. В среду президент уволил министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина. Ранее Белый дом также покинул глава Национального экономического совета Гэри Кон.