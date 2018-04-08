Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп возложил ответственность на РФ и Иран за поддержку властей Сирии

Международная панорама
8 апреля, 16:18 дата обновления: 8 апреля, 16:48 UTC+3

Американский президент написал, что регион, откуда пришли сообщения о предполагаемой химической атаке, "окружен сирийской армией"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп возложил в воскресенье ответственность на Россию и Иран за поддержку сирийского президента Башара Асада. Соответствующую запись американский лидер сделал в Twitter.

Он написал, что регион, откуда пришли сообщения о предполагаемой химической атаке, "окружен сирийской армией".

"Президент [РФ Владимир] Путин, Россия и Иран отвечают за поддержку животного Асада", - утверждает Трамп.

Президент также потребовал в воскресенье немедленно открыть район предполагаемой химической атаки в Сирии для оказания медицинской помощи населению и для проверки сведений о применении запрещенного оружия.

Смотрите также

Что происходит в сирийской Восточной Гуте

По версии американского лидера, "много убитых, в том числе женщин и детей, в результате бессмысленной химической атаки в Сирии".

Он призвал Дамаск "немедленно открыть район для оказания медицинской помощи [пострадавшим] и проверки" сведений о применении химического оружия. По мнению Трампа, регион "заблокирован и окружен сирийской армией, что делает его полностью недоступным для внешнего мира".

"Большая цена будет заплачена", - написал также американский лидер, не пояснив, о чем именно идет речь. "Еще одна гуманитарная катастрофа безо всякой причины. Ужас!" - отметил президент.

Он также возложил ответственность на своего предшественника на этом посту Барака Обаму за то, что тот не "пересек красную черту". В случае решительных действий экс-президента, считает Трамп, "сирийская катастрофа закончилась бы уже давно", а Асад "ушел бы в небытие".

Опровержение со стороны России

В воскресенье МИД РФ назвал информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума под Дамаском.

Смотрите также

Коалиция США заявила, что не видела опубликованные Минобороны РФ снимки разрушенной Ракки

Помощник Трампа не исключил ракетного удара по Сирии из-за утверждений о химатаке

Британский МИД призвал к срочному расследованию предполагаемой химатаки в Восточной Гуте

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне.

В свою очередь Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума. По данным ведомства, в воскресенье начинается операция по выводу из Думы боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" (в субботу сообщалось, что они возобновили боевые действия против правительственных сил), и заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Асад, Башар Хафез Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Иран Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
2
Трамп возложил ответственность на РФ и Иран за поддержку властей Сирии
3
Погранслужба Украины обвинила дипломатов РФ в препятствовании их работе
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
6
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
7
Ространснадзор проведет проверку перевозчика после ДТП в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости