Трамп возложил ответственность на РФ и Иран за поддержку властей Сирии

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп возложил в воскресенье ответственность на Россию и Иран за поддержку сирийского президента Башара Асада. Соответствующую запись американский лидер сделал в Twitter.

Он написал, что регион, откуда пришли сообщения о предполагаемой химической атаке, "окружен сирийской армией".

"Президент [РФ Владимир] Путин, Россия и Иран отвечают за поддержку животного Асада", - утверждает Трамп.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 April 2018

Президент также потребовал в воскресенье немедленно открыть район предполагаемой химической атаки в Сирии для оказания медицинской помощи населению и для проверки сведений о применении запрещенного оружия.

По версии американского лидера, "много убитых, в том числе женщин и детей, в результате бессмысленной химической атаки в Сирии".

Он призвал Дамаск "немедленно открыть район для оказания медицинской помощи [пострадавшим] и проверки" сведений о применении химического оружия. По мнению Трампа, регион "заблокирован и окружен сирийской армией, что делает его полностью недоступным для внешнего мира".

"Большая цена будет заплачена", - написал также американский лидер, не пояснив, о чем именно идет речь. "Еще одна гуманитарная катастрофа безо всякой причины. Ужас!" - отметил президент.

Он также возложил ответственность на своего предшественника на этом посту Барака Обаму за то, что тот не "пересек красную черту". В случае решительных действий экс-президента, считает Трамп, "сирийская катастрофа закончилась бы уже давно", а Асад "ушел бы в небытие".

If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 April 2018

Опровержение со стороны России

В воскресенье МИД РФ назвал информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума под Дамаском.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне.

В свою очередь Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума. По данным ведомства, в воскресенье начинается операция по выводу из Думы боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" (в субботу сообщалось, что они возобновили боевые действия против правительственных сил), и заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции.