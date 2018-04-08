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СМИ: Госсовет Ливии избрал новым главой кандидата от партии исламистов

Международная панорама
8 апреля, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Халеда аль-Мишри выдвинула Партия справедливости и строительства, которая является крылом ассоциации "Братья-мусульмане"

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ТАСС, 8 апреля. Высший государственный совет Ливии избрал в воскресенье нового главу. Как передает новостной портал Al-Wasat, им стал Халед аль-Мишри, выдвинутый кандидатом от партии Партии справедливости и строительства, являющейся политическим крылом местного филиала исламистской ассоциации "Братья-мусульмане".

Выборы прошли в отеле Radisson Blu в Триполи с участием 115 членов Госсовета. Изначально на пост спикера данного органа выдвигались четверо претендентов, однако, по результатам первого тура, двое из них отсеялись, а во второй прошли аль-Мишри и теперь уже бывший председатель совета Абдуррахман ас-Свейхли.

В решающем голосовании последний набрал 45 голосов, а аль-Мишри - 64. Еще шестеро членов Совета воздержались от участия в выборах.

Высший государственный совет имеет исключительно консультативную роль и начал свою работу в апреле 2016 года в рамках "Ливийского политического соглашения", подписанного под патронажем ООН в декабре 2015 года в марокканском городе Схират (близ Рабата). Большинство его членов - депутаты Всеобщего национального конгресса (бывший временный парламент), в котором доминировали "братья". Он потерял легитимность с избранием постоянного законодательного органа - Палаты представителей, которая сейчас заседает на востоке страны.

Ас-Свейхли, возглавляющий образованную в 2012 году партию "Союз за родину", первый раз был избран на пост главы Совета в 2016 году, а затем переизбирался на второй срок в апреле 2017 года. В марте текущего года к югу от столицы на политика было совершено нападение - он и сопровождавшая его делегация были обстреляны из засады во время поездки в город Гарьян (около 60 км к югу от Триполи) и расположенный поблизости Яфран. Сам ас-Свейхли не пострадал, ранения получили двое его охранников.

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