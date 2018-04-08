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Тегеран назвал новым заговором против Дамаска обвинения в предполагаемой химатаке в Сирии

Международная панорама
8 апреля, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Представитель МИД Ирана также заявил, что обвинения являются голословными

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ТАСС, 8 апреля. Власти Ирана рассматривают обвинения в адрес Дамаска о причастности к предполагаемой химической атаке в городе Дума как часть нового заговора со стороны Запада. Об этом, как передает агентство Fars, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Гасеми.

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"Подобные голословные утверждения и обвинения со стороны американцев и ряда западных стран указывают раскрывают новый заговор против сирийского правительства и народа Сирии и [являются] предлогом для военных действий против этой страны, что, безусловно, усложнит ситуацию в Сирии и регионе", - сказал он.

В воскресенье МИД РФ назвал информационным вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума под Дамаском. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне.

В свою очередь, Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски". По данным Минобороны РФ, в воскресенье начинается операция по выводу из Думы боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" (в субботу сообщалось, что они возобновили боевые действия против правительственных сил - прим. ТАСС), и заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции.

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