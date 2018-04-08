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ЕС обвинил власти Сирии и ее союзников в применении химоружия в городе Дума

Международная панорама
8 апреля, 18:54 UTC+3

Сообщения из города свидетельствуют о большом количестве жертв среди гражданского населения, отмечается в заявлении

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БРЮССЕЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Евросоюз обвинил власти Сирии и союзников страны в применении химоружия в городе Дума. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

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"Сообщения из Думы, подвергшейся атаке и бомбардировкам силами режима и его союзниками, свидетельствуют о том, что большое количество гражданских лиц было убито вчера вечером, включая семьи, которые погибли в укрытиях, где они прятались. Доказательства указывают на еще одну химическую атаку режимом", - отмечается в нем.

В МИД РФ ранее назвали информационным вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск Сирии в городе Дума. В ведомстве заявили, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне. Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия.

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