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МИД Сирии отверг обвинения в предполагаемой химатаке в городе Дума

Международная панорама
8 апреля, 19:29 дата обновления: 8 апреля, 19:35 UTC+3

Сирийское внешнеполитическое ведомство назвало обвинения "скучной и неубедительной историей"

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ТАСС, 8 апреля. МИД Сирии отверг в воскресенье обвинения в предполагаемой химической атаке в городе Дума, в районе Восточной Гуты, назвав их скучными и неубедительными. Об этом сообщило в воскресенье агентство SANA со ссылкой на заявление МИД Сирии.

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"Утверждения об использовании химического оружия стали скучной и неубедительной историей, кроме как для некоторых стран, которые торгуют кровью мирных жителей и поддерживают терроризм в Сирии", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Каждый раз, когда сирийская арабская армия делает успехи в борьбе с терроризмом, утверждения о применении химических веществ используются в качестве предлога для продления срока жизни террористов в Думе", - говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД сообщили, что "использование террористическими группами химического веществе в Гуте было запланировано, и имеется документально подтвержденная информация, сирийское государство об этом ранее предупреждало".

В воскресенье МИД РФ назвал информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск в городе Дума под Дамаском. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне.

В свою очередь Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски". По данным Минобороны РФ, в воскресенье начинается операция по выводу из Думы боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" (в субботу сообщалось, что они возобновили боевые действия против правительственных сил - прим. ТАСС), и заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции.

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