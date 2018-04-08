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СМИ: в результате нападения боевиков в Афганистане погибли шесть силовиков

Международная панорама
8 апреля, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

По информации агентства Pajhwok, атаку совершили боевики ИГ и движения "Талибан"

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ТАСС, 8 апреля. По меньшей мере шесть сотрудников афганских сил безопасности погибли, трое получили ранения в ночь на воскресенье в результате совместного нападения боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и радикального движения "Талибан" (запрещены в РФ) на контрольно-пропускные пункты (КПП) на севере Афганистана. Об этом сообщило в воскресенье агентство Pajhwok.

"Боевики ИГ и движения "Талибан" совершили совместное нападение на КПП силовиков в населенном пункте Тахта близ города Сари-Пуль (административный центр одноименной провинции - прим. ТАСС), - рассказал агентству член провинциального совета Салахуддин Шерик. - Нападавшие взяли под свой контроль два КПП и подожгли их. Боевики захватили военную технику и покинули район".

В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях Логар, Нангархар и Гильменд, а также на севере республики - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом все чаще полевые командиры и боевики движения "Талибан" присягают на верность ИГ.

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