Проведения встречи СБ ООН по Сирии запросили девять стран

ООН, 8 апреля. /ТАСС/. Девять государств заявили о необходимости проведения экстренной встречи Совета Безопасности ООН в связи с утверждениями о химической атаке в Сирии. Об этом сообщило в воскресенье постоянное представительство Великобритании при всемирной организации.

"Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар запросили экстренной встречи СБ ООН для обсуждения сообщений о химической атаке в Сирии. Встреча, как ожидается, пройдет в понедельник", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter постпредства.

UK, France, US, Poland, Netherlands, Sweden, Kuwait, Peru and Cote d’Ivore have called an emergency meeting of #UNSC to discuss reports of chemical weapons attack in #Syria. Meeting expected on Monday. — UK at the UN (@UKUN_NewYork) 8 April 2018

В МИД РФ ранее назвали информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск Сирии в городе Дума. В ведомстве заявили, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне. Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия.