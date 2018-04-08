Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: тысячи сирийцев ожидают освобождения своих родственников из плена боевиков в Гуте

Международная панорама
8 апреля, 23:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

В ночные часы ожидается выход нескольких сотен человек по гуманитарному коридору из города Дума

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 8 апреля. Несколько тысяч человек собрались в воскресенье у гуманитарного коридора Эль-Вафидин в окрестностях города Дума в Восточной Гуте. Как сообщило агентство SANA, эти люди являются родственниками сирийских военнопленных и заложников из числа мирных граждан, которых насильно удерживают боевики экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам". По информации агентства, в ночные часы ожидается выход по гумкоридору из Думы нескольких сотен человек.

Смотрите также

Что происходит в сирийской Восточной Гуте

Одновременно возобновится вывоз на автобусах из Гуты на севере Сирии членов формирований экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам". Как сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, всего, согласно достигнутым новым договоренностям с полевыми командирами "Джейш аль-Ислам", планируется выход до 8 тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей.

Представители командования ВС Сирии предъявили в воскресенье ультиматум главарям "Джейш аль-Ислам", потребовав в течение 48 часов освободить всех военнопленных и заложников из числа мирных граждан, удерживаемых в городе Дума.

Агентство ранее сообщило, что боевики прекратили огонь в ночь на воскресенье и вновь пошли на контакты с сирийской армией после двух дней военных действий (6 и 7 апреля), в ходе которых правительственные войска нанесли им существенный урон. По информации агентства, сирийские военные "согласились возобновить переговоры, чтобы сохранить жизни мирных жителей и заложников, удерживаемых бандформированиями".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
2
Умерла народная артистка Грузии Лейла Абашидзе
3
Эксперты "Красного полумесяца" не обнаружили следов отравляющих веществ в городе Дума
4
Посольство РФ: Лондон прячет концы в воду при расследовании дела Скрипаля
5
МИД: в Европе не понимают позицию США по "Северному потоку - 2"
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Вяльбе не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости