СМИ: тысячи сирийцев ожидают освобождения своих родственников из плена боевиков в Гуте

ТАСС, 8 апреля. Несколько тысяч человек собрались в воскресенье у гуманитарного коридора Эль-Вафидин в окрестностях города Дума в Восточной Гуте. Как сообщило агентство SANA, эти люди являются родственниками сирийских военнопленных и заложников из числа мирных граждан, которых насильно удерживают боевики экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам". По информации агентства, в ночные часы ожидается выход по гумкоридору из Думы нескольких сотен человек.

Одновременно возобновится вывоз на автобусах из Гуты на севере Сирии членов формирований экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам". Как сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, всего, согласно достигнутым новым договоренностям с полевыми командирами "Джейш аль-Ислам", планируется выход до 8 тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей.

Представители командования ВС Сирии предъявили в воскресенье ультиматум главарям "Джейш аль-Ислам", потребовав в течение 48 часов освободить всех военнопленных и заложников из числа мирных граждан, удерживаемых в городе Дума.

Агентство ранее сообщило, что боевики прекратили огонь в ночь на воскресенье и вновь пошли на контакты с сирийской армией после двух дней военных действий (6 и 7 апреля), в ходе которых правительственные войска нанесли им существенный урон. По информации агентства, сирийские военные "согласились возобновить переговоры, чтобы сохранить жизни мирных жителей и заложников, удерживаемых бандформированиями".