Правящая коалиция победила на парламентских выборах в Венгрии

ТАСС, 9 апреля. Премьер-министр Венгрии и председатель партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Виктор Орбан объявил о победе правящей коалиции на парламентских выборах. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, выступая перед своими сторонниками.

"Мы выиграли, - цитирует Орбана агентство Reuters. - Высокая явка отбросила всякие сомнения [в победе]". Орбан назвал предвыборную гонку "серьезной борьбой" и отметил, что эта победа очень важна для него, а также для его соратников, поскольку они "получили шанс защищать Венгрию".

В Национальном избирательном комитете Венгрии после подсчета 80,76% голосов сообщили о том, что правящая коалиция из партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с Орбаном и Христианско-демократической народной партии лидирует на выборах в Государственное собрание (парламент) и получает конституционное большинство в две трети голосов в парламенте.

Отмечается, правящий блок получает 133 кресла в парламенте из 199 депутатских мандатов. Таким образом, этот показатель равен конституционному большинству в две трети голосов.

По данным НИК Венгрии, на втором месте идет движение "За лучшую Венгрию" ("Йоббик") с ее лидером Габором Воной - 19,99% (26 мандатов). На третьем - блок Венгерской социалистической партии и "Диалога во имя Венгрии", во главе которого стоит Гергей Карачонь, с показателем 11,85% (20 мандатов). Партия "Политика может быть иной" во главе с Бернадетт Сель занимает четвертое место с 6,47% (8 мандатов), затем расположилась партия Ференца Дюрчаня "Демократическая коалиция" - 5,32% (9 мандатов). По одному мандату получили социал-либеральная партия "Вместе", независимый кандидат, а также представитель немецкого этнического меньшинства.

Очередные всеобщие выборы в Государственное собрание прошли 8 апреля в Венгрии. Парламент состоит из 199 депутатов, избираемых на четырехлетний срок. Он обладает правом принимать конституцию, законы, избирать президента, утверждает премьер-министра по представлению президента и принимает бюджет. Избирательным правом в Венгрии обладают граждане старше 18 лет, в выборах могли принять участие 8,2 млн избирателей при населении страны в 9,8 млн человек.