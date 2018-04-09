Армия Израиля сообщила, что проникшие из Газы палестинцы установили взрывные устройства

ТАСС, 9 апреля. Три палестинца, проникшие в воскресенье в Израиль из сектора Газа через разделительный забор, а затем вернувшиеся обратно, установили у заграждения два взрывных устройства, прежде чем покинули территорию еврейского государства. Об этом сообщила в воскресенье в Twitter Армия обороны Израиля.

"В связи с предыдущей публикацией о подозреваемых, которые проникли в Израиль через разделительное ограждение в северной части сектора Газа, [сообщается, что] войска Армии обороны Израиля обнаружили два взрывных устройства, установленные [указанными] террористами в этом месте", - говорится в заявлении.

Ранее армия сообщила о том, что три человека проникли на территорию Израиля через забор в северной части сектора Газа, после чего вернулись обратно. В вооруженных силах отметили, что "не располагают информацией, подтверждающей сообщения об огне в сторону солдат или населенных пунктов" на территории еврейского государства. При этом, по данным газеты Yedioth Ahronoth, палестинская сторона сообщила об огне израильских танков в районе разделительного забора в центральной части сектора.

По информации палестинского минздрава, с конца марта в столкновениях на границе сектора Газа и Израиля около 30 палестинцев погибли, почти 3 тыс. пострадали. 30 марта десятки тысяч арабов вышли на приуроченные к Дню земли акции протеста вдоль границы палестинского анклава с требованием о возвращении палестинских беженцев к родным очагам. Во многих районах они обернулись стычками с израильскими войсками и полицией. 6 апреля в рамках продолжения "Марша возвращения" после пятничной молитвы палестинцы вновь организовали массовые шествия, которые, как и неделю назад, переросли в беспорядки.

День земли отмечается в память о шести палестинцах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков, принадлежащих арабам. Кульминация марша должна наступить 15 мая, когда палестинцы на следующий день после годовщины создания Государства Израиль по григорианскому календарю отмечают День катастрофы ("Ан-Накба"). На эту дату запланировано многомиллионное шествие из сектора к разделительному сооружению на границе с еврейским государством.