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Сирийская авиабаза подверглась ракетному удару

Международная панорама
9 апреля, 4:37 дата обновления: 9 апреля, 5:04 UTC+3

Агентство SANA сообщает, что есть погибшие и раненые

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© AP Photo/Hussein Malla

ТАСС, 9 апреля. Массированный ракетный удар был нанесен в понедельник по военной авиабазе Тайфур в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По информации Syria, сирийские ПВО при отражении ракетной атаки сумели поразить восемь воздушных целей.

По данным телеканала Al Mayadeen, ракеты при подлете к Сирии пересекли воздушное пространство Ливана.

SANA со ссылкой на военный источник также сообщает, что сирийские военнослужащие понесли потери после ракетного удара.

По его информации, в результате удара "есть несколько убитых и раненых". Сирийские ПВО при отражении ракетной атаки сумели поразить восемь воздушных целей, отметил источник.

В сообщении SANA указывается, что удар по аэродрому предположительно был нанесен ВС США.

Между тем Белый дом вслед за Пентагоном в воскресенье не подтвердил причастность США к авиаудару по сирийскому аэродрому.

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